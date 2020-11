Carrasco admitiu que teve sorte no gol

O atacante do Atlético de Madrid, Yannick Carrasco, admitiu após a vitória conquistada no campo do Valencia por 1 a 0 que "a sorte teve parte nisso", em referência ao gol único da partida, que acabou sendo um gol contra de Toni Lato.

"Esmos muito contentes de ganhar aqui porque sempre é difíci e agora é pensar na próxima partida", disse em declarações ao 'Movistar LaLiga'.

O meia belga reconheceu o bom trabalho do goleiro do Valencia, Jaume Domènech, mas insistiu que "o importante é que a equipe ganhou e que todos do time jogaram bem no campo para ter uma melhor competição".

Sobre o fato de que o Atlétiico tem os mesmos pontos que a Real Sociedad, atual líder, ele falou: "Nós estamos concentrados em nós, defensiva e ofensivamente, jogamos partida a partida e veremos onde chegamos, queremos que seja o mais longe possível".

Da mesma maneira, afirmou que o "vasto elenco" que o Atlético tem permeite chegar bem no jogo de terça contra o Bayern de Munique.