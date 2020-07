Schürrle, carrasco do 7 a 1, anuncia aposentadoria aos 29 anos

Um dia após ser dispensado pelo Borussia Dortmund, André Schürrle, campeão com a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, surpreendentemente anunciou sua aposentadoria do futebol, com apenas 29 anos de idade.

A rescisão de contrato com o clube alemão aconteceu após uma temporada de empréstimo no Spartak Moscow, da Rússia, onde o jogador marcou apenas dois gols em 18 partidas. Mas ao contrário do que parece, a decisão não veio de repente.

“A decisão amadureceu em mim por um longo tempo”, revelou Schürrle a revista alemã Der Spiegel. "Você sempre tem que desempenhar um certo papel para sobreviver nos negócios, caso contrário, perderá o emprego e não conseguirá um novo", completou.

Dessa forma, o jogador encerra sua carreira com passagens por Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea - onde conquistou a Premier League, em 2014/15 -, VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund, Fulham e Spartak Moscow, com 86 gols marcados em 373 partidas pelos clubes.

Auge em 2014

André Schürrle teve alguns bons momentos em sua carreira e conquistou títulos importantes, como a Premier League e duas Copas da Alemanha, mas certamente o ponto mais alto de sua trajetória no futebol foi a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.

Apesar de não ter sido titular da poderosa seleção da Alemanha, o atacante jogou seis partidas na competição e balançou as redes três vezes. O destaque, sem nenhuma dúvida, ficou por conta da fatídica semifinal, contra a seleção brasileira, no estádio do Mineirão.

Mesmo não começando a partida, o agora ex-jogador entrou no segundo tempo, quando o placar já estava em 5 a 0. E ao contrário do que muitos esperavam, os alemães não diminuíram o ritmo e Schürrle terminou a partida com dois gols marcados, fechando a goleada por 7 a 1.

Pela seleção da Alemanha, Schürrle pendura suas chuteiras com 57 partida e 22 gols marcados.