Carrasco do Palmeiras comemora vitória no Mundial com "vai, Corinthians"

Responsável pelo gol do Tigres que garantiu a classificação dos mexicanos para a final do Mundial de Clubes, o francês André-Pierre Gignac não perdeu tempo e provocou o Palmeiras em suas redes sociais.

Após ser eliminado da competição e ter adiado o sonho da conquista mundial, o Palmeiras viu o seu algoz fazer referência a seu maior rival em sua conta do Twitter, onde usou o bordão “Vai Corinthians” para celebrar o avanço de sua equipe.

Na onda da brincadeira, o perfil oficial do Corinthians respondeu ao atacante, desejando sorte a Gignac e ao Tigres na decisão do Mundial. Os mexicanos encaram o vencedor do duelo entre Al Ahly (do Egito) e Bayern de Munique (Alemanha), na próxima quinta (11).