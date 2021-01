Carrasco e Mario Hermoso, positivos para COVID-19

O Atlético de Madrid confirmou os casos positivos de Mario Hermoso e Yannick Carrasco para COVID-19. Ambos os jogadores não treinaram na sessão de sexta-feira passada por precaução e, de acordo com a 'Marca', foi porque os seus resultados no teste PCR foram inconclusivos.

O clube informou que tanto o zagueiro quanto o atacante belga deram positivo para coronavírus nos testes que realizaram na sexta-feira, de modo que são automaticamente baixas para Diego Pablo Simeone.

“Tanto o zagueiro como o atacante permanecem isolados desde sexta-feira nas suas respectivas casas, cumprindo rigorosamente as recomendações das autoridades sanitárias e o protocolo da LaLiga. Os serviços médicos do clube estão em contato permanente com os responsáveis ​​da LaLiga e do seu laboratório oficial”. pode ser lido na declaração do clube espanhol.

Portanto, eles não estarão no confronto do líder contra o Cádiz e terão que manter a quarentena obrigatória até que dêem aquele duplo resultado negativo com o qual poderiam voltar a treinar com seus companheiros.

O técnico argentino perde dois jogadores importantes. O belga tem 19 jogos, sendo 14 como titular, com três gols e cinco assistências, enquanto o zagueiro já atuou em 20 jogos (18 como titular).

Quanto às opções que aparecem a Cholo para enfrentar as duas ausências, Felipe poderia substituir Mario Hermoso, enquanto Renan Lodi ocuparia o lugar de Carrasco se assim quiser Simeone.