Zinedine Zidane assumiu o cargo de treinador do Real Madrid em 2016, iniciando um currículo brilhante pelo time em que se consagrou calçando chuteiras.

Comandando o gigante do Santiago Bernabéu, o francês coleciona títulos e se mantém sempre na disputa dos maiores objetivos possíveis a cada temporada. Relembramos a trajetória do técnico do Real Madrid.