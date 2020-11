Carvajal, a grande ausência entre os 19 convocados do Real Madrid

Zidane convocou 19 jogadores do Real Madrid para o jogo contra o Alavés, correspondente à 11ª rodada da LaLiga, que será disputada neste sábado no estádio Alfredo Di Stéfano, em Valdebebas.

Dani Carvajal não aparece na lista, afetado por uma lesão no abdutor, e Karim Benzema ainda não entra, que esta sexta-feira voltou a se exercitar apesar de um desconforto muscular que sofreu contra o Valencia.

Em relação à Liga dos Campeões, também não estão os do time B, Víctor Chust e Hugo Duro, depois que Zidane optou por reduzir a lista de 21 para 19 jogadores.

Porém, Éder Militão aparece na lsita, recuperado definitivamente do coronavírus. Diante da derrota do Carvajal, o brasileiro tem opções para ser titular com Nacho na lateral, a menos que Zidane opte por essa posição Lucas Vázquez.

CONFIRA A LISTA DOS CONVOCADOS DO REAL MADRID:

Goleiros: Courtois, Lunin e Altube.

Zagueiros: Militão, Varane, Nacho, Marcelo e Ferland Mendy.

Meias: Kroos, Modrić, Casemiro, Odegaard e Isco.

Atacantes: Hazard, Asensio, Lucas Vázquez, Vinicius, Mariano e Rodrygo