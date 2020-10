Carvajal começa a dobrar o joelho e traz alívio ao Real Madrid

Dani Carvajal se machucou em 2 de outubro e, desde então, começou um plano de recuperação com ritmo intenso para chegar com condições de atuar no 'Clásico' contra o Barcelona, que está marcado para o próximo dia 24.

A boa notícia para o gigante do Bernabéu veio com o próprio lateral. Carvajal já consegue dobrar o joelho direito pelo menos um pouco, demonstrando certa evolução após o entorse de ligamento.

Foi o próprio jogador quem compartilhou uma foto jogando o jogo de videogame 'Call of Duty'. Nas imagens publicadas nas redes sociais, o grande destaque foi para a forma como ele aparece sentado. A articulação dobra de um modo que ele não era capaz de fazer nos primeiros dias da recuperação.

O Real Madrid não quer arriscar com Dani Carvajal, apesar de Álvaro Odriozola também estar lesionado. Zidane prefere perdê-lo por algumas semanas a agravar a lesão e ter esse desfalque por vários meses.