Carvajal e Bale, novas ausências no treino do Real Madrid

A equipe comandada por Zinedine Zidane realizou, na Cidade Real Madrid, o primeiro treinamento de preparação para o jogo contra o Valencia, que será disputado no estádio Alfredo Di Stéfano na próxima quinta-feira, às 17h no horário de Brasília e 21h em Portugal.

O time se exercitou sob as normas sanitárias do prorocolo definido por LaLiga devido à pandemia da Covid-19 e afastou alguns temores de importantes desfalques após dificuldades físicas apresentadas contra o Eibar.

Na coletiva de imprensa depois da partida, o treinador Zidane Zidane admitiu que houve um "relaxamento" após o intervalo e falou sobre alguns jogadores que tiveram problemas físicos no retorno à competição.

Os jogadores que foram titulares no domingo fizeram corrida no gramado e depois trabalharam dentro das instalações. Os demais começaram com uma intensa sessão física seguida de exercícios de posse de bola, combinações, finalizações e atividades em campo de dimensões reduzidas.

Carvajal e Bale não estiveram em campo e trabalharam dentro das instalações. Mariano, Nacho, Jović e Lucas Vázquez seguem treinando à parte em seus processos de recuperação.