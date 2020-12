Dani Carvajal e Fede Valverde se aproximam do dérbi

O Real Madrid recebe o Atlético de Madrid nesse sábado pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol e deve contar com duas importantes peças.

Nesta sexta-feira, o treino comandado por Zinedine Zidane voltou a contar com as presenças de Fede Valverde e Dani Carvajal, que deixaram o departamento médico.

O uruguaio se recuperou de fissura na espinha tibial sofrida no início de novembro, enquanto o espanhol superou lesão muscular e esteve entre os reservas no jogo da quarta-feira pela Champions League.

Sergio Arribas, que teve minutos contra o 'Gladbach, voltou a treinar com o time principal e deverá aparecer na lista para o dérbi. As atividades do grupo ainda não contaram com as presenças Hazard, Odegaard, Jovic e Mariano, desfalques prováveis para o sábado.