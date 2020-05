Carvajal, Odriozola ou Achraf? Os números responderão

Nossos colegas do ProFootballDB, o laboratório de estatísticas do BeSoccer, estão trabalhando em um relatório sobre alas e se concentraram especificamente nos três que poderiam competir pela titularidade no Real Madrid na próxima temporada: Dani Carvajal, Álvaro Odriozola e Achraf Hakimi.

Verificando suas estatísticas e calculando a média a cada 90 minutos de jogo (não cada partida, mas servir ápara nos dar uma ideia, mesmo que eles não joguem a mesma quantidade), você pode ver claramente os pontos fortes e fracos de cada um.

Há um que se destaca mais do que todos, Achraf. O marroquino é o melhor quando se trata de gols, assistências, dribles e duelos, superando em muito seus concorrentes na maioria desses aspectos.

A diferença em questões ofensivas é total. Achraf tem uma média de 0,23 gols a cada 90 minutos de jogo, enquanto Carvajal apresenta apenas 0,03. Odriozola ainda não marcou nesta temporada.

O mesmo acontece com as assistências, embora neste caso as diferenças não sejam tão palpáveis. Do 0,29 de Achraf, vamos para o 0,22 de Carvajal, e terminamos no 0,18 de Odriozola.

Carvajal vence o jogador do Borussia em interceptações (1,18 vs. 0,96) e em passes importantes (1,67 por 1,34), bem como em cruzamentos, mas nesta estatística a igualdade é quase total (3,71 de Carvajal, 3,24 de Achraf e 3,35 de Odriozola, a única estatística em que o basco supera o marroquino).

Portanto, olhando para essas estatísticas de desempenho, várias conclusões podem ser tiradas. Achraf teve um desempenho melhor do que seus rivais nesta temporada, independentemente de ter jogado mais ou menos minutos do que eles. Em média, seus números são maiores.

Mas Achraf brilha especialmente quando se trata de contribuição ofensiva, exceto por passes importantes e por pouco. Defensivamente, Carvajal tem um desempenho um pouco melhor, mas apenas no que diz respeito às interceptações.

A grande vítima dessa batalha é, sem dúvida, Álvaro Odriozola. Em relação a seus companheiros de equipe em todas as estatísticas, apenas em um deles seus números não são os mais baixos. Ele é o que começará com a maior desvantagem na briga pela titularidade da lateral direita do Real Madrid para a próxima temporada.