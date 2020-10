Carvajal sofre lesão e vira desfalque

Carvajal, recentemente convocado pela seleção espanhola, ficará ausente dos jogos de seu país e das próximas partidas do Real Madrid. O próprio clube informou que ele foi diagnosticado com uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito.

No momento, seu retorno depende do ritmo de sua evolução. Enquanto isso, Zinedine Zidane deverá dar oportunidade a Odriozola, que já foi titular na partida contra o Valladolid. O técnico francês vive seu segundo dia seguido de más notícias após perder Hazard por lesão.

"Na sequência dos exames efectuados ao nosso jogador Dani Carvajal pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito", comunicou o clube.

Luis Enrique, treinador da seleção, falou sobre o jogador em entrevista coletiva: "Espero que não seja muito grave. Falaremos com o Real Madrid para ver a sua evolução. Vou falar com a minha equipe para ver quem o substitui, mas sabemos quem deverá ser o seu substituto ". Posteriormente, foi confirmado que Sergi Roberto entrou em seu lugar na convocação.