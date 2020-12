Casa de Paolo Rossi é roubada durante funeral do ídolo italiano

Um crime ocorreu durante o funeral de Paolo Rossi. A casa do ícone da seleção italiana sofreu um roubo enquanto o corpo do ex-jogador era velado. O incidente aconteceu em Bucine, na província de Arezzo, na Toscana.

Segundo o diário 'La Gazzetta dello Sport', os criminosos levaram joias, relógios e notas de Euro. Federica Cappelletti, viúva de Rossi, ainda vai verificar se algo mais foi levado, mas objetos da carreira do ex-atacante aparentemente não foram roubados.

Cappelletti explicou que a casa foi revirada e que os ladrões entraram por meio de uma janela arrombada.

Rossi morreu na última quarta-feira vítima de um câncer de pulmão. O ex-jogador tinha 64 anos. O italiano ficou célebre no Brasil por ter feito os três gols do triunfo que eliminou a seleção na Copa do Mundo de 1982, gerando a "Tragédia de Sarriá".

Além de campeão do Mundial da Espanha, Paolo Rossi foi artilheiro do torneio e eleito melhor jogador da competição. Ele ainda venceu a Bola de Ouro de 1982.