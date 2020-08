Casamento à vista? CR7 pode passar para o time dos casados

Uma foto compartilhada por Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez disparou os rumores de casamento. De férias com a família, o luso está bastante ativo nas redes sociais.

Nesse sábado, o atacante da Juventus compartilhou uma foto ao lado da espanhola com a legenda 'meu amor'. A modelo publicou a mesma imagem e escreveu 'SIIIIIIM".

Os fãs do casal rapidamente tomaram as redes sociais com perguntas sobre casamento. É bom lembrar que o português já admitiu que gostaria de se casar com Georgina, mas que ainda não tinha uma data para a cerimônia. O casal tem uma uma filha, Alana Martina.