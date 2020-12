Casemiro, a principal ausência para receber o Athletic

O Real Madrid se aproxima do jogo da 14ª rodada do Campeonato Espanhol e pode igualar a pontuação da Real Sociedad, que lidera com 26 pontos e disputou uma partida a mais.

Nesta terça-feira, o time de Zinedine Zidane recebe o Athletic de Bilbao, que está no 12º lugar e acumula 14 pontos. Um dia antes do confronto, o treinador divulgou a lista com os 20 jogadores disponíveis.

Casemiro tem de cumprir um jogo de suspensão devido ao acúmulo de cartões é a principal ausência. Eden Hazard, Martin Odegaard, Luka Jovic e Mariano Díaz, lesionados, também desfalcam o Real Madrid.

Os convocados do Real Madrid

Goleiros: Courtois, Lunin e Altube

Defensores: Carvajal, E. Militão, Sergio Ramos, R. Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola e F. Mendy

Meias: Kroos, Modrić, Valverde e Isco

Atacantes: Benzema, Asensio, Lucas V., Vini Jr. e Rodrygo