Casemiro, a um cartão da suspensão

Casemiro deve tomar muito cuidado na partida dessa quarta-feira contra a Atalanta. O meia do Real Madrid está a um cartão amarelo da suspensão por excesso de cartões.

O estilo de jogo da Atalanta representa um perigo real a um dos pilares do time de Zidane. Sem um substituto natural no elenco, e com Fede Valverde ainda lesionado, o brasileiro precisa estar alerta.

Casemiro completou 29 anos em um dos melhores momentos da sua carreira, quando se sente mais importante do que nunca e curte uma fase artilheira.

Uma nova preocupação a vista para o Real Madrid, que já tem que se preocupar com um sem fim de lesões na temporada.