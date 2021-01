Casemiro abre o placar para afastar a crise

Após ser elimando na Supercopa da Espanha e do vexame na Copa do Rei, o Real Madrid chegava a Mendizorroza com a obrigação de ganhar.

Os primeiros minutos da partida contra o Alavés foram complicados, com pressão e algumas oportunidades para os donos da casa. Até que apareceu Casemiro.

Após um lindo passe de Modric para Benzema, o francês finalizou de dentro da área para uma linda defesa de Pacheco, no rebote o francês tentou mais uma vez, mas a zaga mandou para o escanteio.

Toni Kroos fez a cobrança e levantou no coração da área, onde estava Casemiro. O brasileiro subiu mais alto que a defesa e desviou de cabeça para abrir o placar.