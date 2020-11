Casemiro chega a 250 jogos com o Real Madrid

Aos 28 anos, Casemiro inicia sua oitava temporada no Real Madrid, clube ao qual chegou em 2012-13. Desde então, teve uma campanha com a camisa do Porto, mas voltou ao Bernabéu para ser um dos pilares de uma geração mais do que campeã.

Contra a Inter de Milão, nessa terça-feira, o volante atingiu a marca de 250 partidas como 'merengue'. Foram 162 jogos no Campeonato Espanhol, 55 na Champions League, 20 na Copa do Rei, seis no Mundial de Clubes, quatro pela Supercopa da Espanha e três da Supercopa da Europa.

A temporada 2017-18 foi a que mais teve suas participações em campo, totalizando 48. Na atual, ele já soma dez jogos e um gol, marcado contra o Borussia Mönchengladbach.

Em relação aos títulos, ele soma quatro conquistas da Champions League, três de Mundiais de Clubes, duas na Supercopa da Europa, duas do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e duas Supercopas da Espanha.

O Barcelona é o time que o brasileiro mais vezes enfrentou (15) e o Espanyol é contra quem conseguiu o maior número de vitórias, 10. No quesito gols, o brasileiro marcou 24 (17 na Liga, 6 na Champions e 1 na Supercopa da Europa).