VÍDEO: Casemiro recebe homenagem pelos 250 jogos com o Real Madrid

Casemiro recebeu uma camisa comemorativa do presidente Florentino Pérez após o jogo da Champions League. Vivendo sua sétima temporada no Rela Madrid, o brasileiro já participou de 171 vitórias com o clube espanhol. Confira a entrega do presente no vídeo acima.

A trajetória do volante inclui uma impressionante conquista de títulos com os Merengues, que envolve os seguintes troféus: quatro títulos da Champions League, três Mundial de Clubes, duas Supertaças da UEFA, dois títulos da LaLiga, uma Copa do Rei e duas Supertaças da Espanha.