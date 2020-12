Real Madrid vence a quinta consecutiva e segue na cola do Atlético

O Real Madrid chegou à 15ª rodada dividindo o segundo lugar com a Real Sociedad e querendo se aproximar do Atlético de Madrid. Do outro lado do campo, estava o Granada, que iniciou o jogo na sétima posição.

O time visitante começou a partida recebendo presente em erro de Varane aos 40 segundos, mas desperdiçando a grande chance com péssima finalização de Puertas, que recebeu livre dentro da área.

A partir daí, o time de Zidane já assumiria o controle do confronto e manteria a disputa no campo de adversário até o intervalo. Apesar do volume de jogo, o Real Madrid não teve criatividade suficiente para gerar grande perigo.

Kroos, Benzema, Ramos, Carvajal e Rodrygo finalizaram, mas sem exigir defesas difíceis de Rui Silva. As tentativas se resumiram em cruzamentos insistentes e chutes de longa distância.

O destaque negativo da primeira etapa foi uma lesão de Rodrygo, que foi substituído por Asensio após sentir problema muscular na coxa direita durante uma arrancada.

No segundo tempo, o time de Zidane intensificou suas ações ofensivas e teve quatro finalizações seguidas aos 55 minutos. Primeiro, com Asensio mandando de calcanhar na trave. Depois, Rui Silva defendeu chutes de Kroos e Valverde. Benzema encerrou a sequência com chute para fora.

Um minutos depois, os anfitriões conseguiram abrir o placar com Casemiro. A assistência foi de Asensio, que cruzou pelo lado esquerdo para o brasileiro saltar mais alto que a zaga e cabecear para dentro.

Com desvantagem no placar, o Granada fez todas as substituições possíveis e avançou suas linhas tentando reagir nos minutos finais, mas não conseguiu chegar com perigo diante de uma marcação firme do time da casa.

Aos 93 minutos, quando parecia não haver tempo para mais nada, Benzema fechou o placar. O francês carregou a bola da direita para o centro e, fora da área, bateu rasteiro no canto esquerdo de Rui Silva.

Com o resultado, o Real Madrid soma seis vitórias seguidas (cinco pelo Campeonato Espanhol) e agora aparece sozinho na segunda posição, a três pontos do Atlético de Madrid, que lidera apesar de ter dois jogos atrasados. O Granada segue em sétimo com 21 pontos.

As equipes voltam a campo para a 16ª rodada na próxima quarta-feira, quando o time de Zidane visita o Elche e o de Diego Martínez recebe o Valencia.