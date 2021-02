Casemiro deixa o Real Madrid a três pontos do líder

Vice-líder, o Real Madrid chegou à 24ª rodada do Campeonato Espanhol querendo aproveitar o tropeço do Altético de Madrid para se aproximar do tipo da tabela, e encontrou um Real Valladolid que buscava pontuar para deixar a zona de rebaixamento.

Apesar de acabar em empate sem gols, o primeiro tempo foi muito movimentado, com duas grandes defesas de Courtois, pedidos de pênalti de Casemiro em Kike Pérez e dois gols de Mariano bem anulados por posição irregular.

Sem criatividade para ameaçar o goleiro Masip, o time de Zinedine Zidane insistiu em cruzamentos, mas perdeu quase todas as disputas aéreas. Casemiro, Tony Kroos e Asensio foram os responsáveis pelas finalizações do Real Madrid.

Do outro lado, além das defesas de Courtois no início do jogo, com tentativas de Orellana e Janko, Kike Pérez também finalizou. No entanto, o time da casa tinha dificuldades para ocupar o campo de ataque e construir jogadas de ataque.

Com o controle da partida e maior ímpeto ofensivo, o Real Madrid acabou o primeiro tempo com 63% de posse de bola, contra 37% do Real Valladolid.

O segundo tempo começou com tentativas de Mesa e Vinicius, mas sem oferecer perigo aos goleiros. Casemiro e Lucas Vázquez tiveram novas finalizações, mas a primeira grande chance foi desperdiçada pelo Valladolid.

A oportunidade dos anfitriões aconteceu aos 54 minutos graças a um erro grotesco de Ferland Mendy. Pressionado na linha de fundo, o lateral atrasou para dentro da área, mas deu presente para Orellana, que recebeu livre no meio da área e soltou uma bomba de primeira em cima do goleiro do Real Madrid.

As tentativas pelo alto finalmente surtiram efeito para o time de Zidane e o gol chegou com Casemiro em sua terceira finalização de cabeça. O gol foi marcado aos 64 minutos, quando Tony Kroos cobrou falta pela direita e o brasileiro subiu mais alto para cabecear com força para dentro. Ele já soma cinco gols nesta edição do Campeonato Espanhol e seis na temporada.

Com desvantagem no placar, o Valladolid aumentou sua posse de bola, mas não conseguiu levar perigo real ao gol defendido por Courtois. Enquanto isso, os visitantes se protegeu bem e garantiu os três pontos para se aproximar do líder.

Com o resultado, o Real Madrid segue ocupando o segundo lugar e acumula 52 pontos, três a menos que o Atlético de Madrid. O Valladolid continua com 21 pontos e é o 19º.

Na próxima rodada, o time de Sergio González visita o Celta no domingo. A equipe de Zidane entra em campo na segunda-feira seguinte, quando recebe a Real Sociedad.