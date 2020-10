O Real Madrid foi até a Alemanha enfrentar o Borussia Mönchengladbach e saiu perdendo, assim como em sua estreia na Champions League contra o Shakhtar Donetsk. Porém, dessa vez conseguiu um empate nos minutos finais e se livrou de sua segunda derrota.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com Casemiro, o autor do gol de empate, após o jogo pela Liga dos Campeões.