Casemiro já é o jogador com maior valor de mercado do Real Madrid

Casemiro é o jogador do Real Madrid com maior valor de mercado: 68,5 milhões de euros. BeSoccer Pro analisou o valor dos jogadores merengues e atrás do brasileiro estão nomes como Varane (57,1 millones), Courtois (52), Fede Valverde (48,5) e Kroos (48,2).

As boas atuações do meia nos últimos anos fazem jus a essa classificação. Um dos jogadores mais regulares, homem de confiança de Zinedine Zidane, combina seu potencial defensivo com uma grande capacidade de marcar gols.

Na atual temporada, Casemiro já tem seis gols marcados. Sua temporada mais artilheira foi a 2017-18, quando colocou sete bolas nas redes. Uma marca que pode ser superada.

Outro aspecto chave para entender porque Carlos Henrique Casemiro é o mais valioso do elenco está na sua experiência. O rendimento que vem apresentando desde que voltou do empréstimo do Porto o coloca entre os melhores jogadores do mundo na sua posição, sendo protagonista em todas as competições.