Casemiro, o maior 'ladrão' de bola na Espanha

O trabalho de Casemiro no meio de campo do Real Madrid foi fundamental para a conquista do 34º título do clube na competição. O jogador acabou o campeonato como o melhor 'ladrão' de bolas do campeonato.

Com 294 roubadas, o volante de 28 anos revelado pelo São Paulo superou neste quesito Mikel Merino (289 / Real Sociedad), Estupiñán (275 / Osasuna) e Baba (248 / Mallorca). O trio segue o brasileiro como os que mais recuperaram a posse de bola para seus times.

Casemiro disputou 35 partidas nesta edição da liga, nas quais teve média de 8,4 bolas roubadas. Além disso, também contribuiu em termos ofensivos, com quatro gols marcados e uma assistência.

Na reta final da competição, momento da virada sobre o Barcelona na tabela, o brasileiro jogou dez dos onze jogos e teve protagonismo nas atuações que coroaram a campanha com o título.