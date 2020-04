Casemiro relembra sua estreia no Real Madrid

Casemiro postou uma foto de quando era criança, na equipe do Moreira Sport, com uma reflexão sobre seu tempo no Real Madrid, que agora tem sete anos.

"Quem diria a esse garoto que ele iria estrear no Real Madrid? Já tem sete anos", escreveu o meio-campista do time merengue em suas redes sociais, junto com a foto.

Nesses sete anos desde sua chegada ao Santiago Bernabéu, Casemiro passou de jogar emprestado no Porto a ser considerado uma das grandes figuras da equipe do Real Madrid.

Insubstituível, o time ainda não encontrou um jogador que possa fazer o brasileiro descansar. Enquanto isso, o brasileiro continua demonstrando que é essencial no Santiago Bernabéu.