Casemiro usa a cabeça para colocar o Real na frente no clássico

O Real Madrid saiu na frente do Atlético de Madrid graças a Casemiro. Uma cabeçada inalcançável do brasileiro, que nem um dos melhores goleiros do mundo foi capaz de parar.

O volante subiu com muita liberdade dentro da área do conjunto 'colchonero' e desviou de cabeça na primeira trave, abrindo o placar no Alfredo di Stéfano aos 15 minutos da etapa inicial.

Esse foi o terceiro gol marcado por Casemiro na temporada. O camisa '14' é um dos homens mais importantes dos esquemas de Zinedine Zidane e além de defender, também se aventura no ataque.