Casillas manda mensagem ao Real Madrid: "Um dia voltarei"

Iker Casillas, ex do Real Madrid, lembrou neste sábado sobre o último jogo que disputou no time do Santiago Bernabéu e garantiu, em uma breve mensagem em sua conta pessoal no Twitter, que retornará ao clube espanhol.

Com uma foto da partida que disputou contra o Getafe em 2015, o goleiro ilustrou uma mensagem, escrita em inglês, na qual garantiu que voltará ao seu antigo clube. "A última partida em Madri. Um dia eu voltarei", escreveu.

Entre as temporadas 1999-00 e 2014-15, Casillas fez parte da equipe do Real Madrid, com a qual conquistou 5 Campeonatos Espanhóis, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de Espanha, 3 Ligas dos Campeões, 2 Supercopas de Europa e 3 mundiais de Clubes.

Atualmente no Porto, o histórico goleiro espanhol tem 39 anos.