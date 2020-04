Iker Casillas está bastante ativo nas redes sociais e em conversas com outros colegas. O goleiro bateu papo com Cannavaro e Míchel, mas foi o protagonista do vídeo produzido pelo Porto.

O candidato a presidir a Federação Espanhola de Futebol contou como foram os últimos meses de sua vida após o ataque cardíaco que sofreu em maio de 2019 e que deu o grande susto de sua vida.

Ele ainda não confirmou se vai se aposentar por causa disso.