Casillas, um conhecedor de ambos, responde: Cristiano ou Messi?

Iker Casillas desfrutou de sua etapa com Cristiano Ronaldo e conquistou vários títulos com o português. Dividiu com ele o vestiário durante vários anos e conhece bem o caráter de CR7.

Da mesma forma, já enfrentou em inúmeras partidas Leo Messi, uma fera que fez o goleiro sofrer várias vezes nos 'Clásicos' entre o Real Madrid e o Barcelona. Ele analisou esse debate em sua última entrevista com a 'ESPN'.

"As pessoas talvez não conhecem Cristiano. Eu o conheço, também no pessoal. Eles ficariam surpresos. Cristiano é um jogador voraz, que tem fome de gol. Ele queria ser o melhor desde criança, ele conseguiu", destacou Iker Casillas em primeiro lugar.

"Se o compararmos com Messi, o que Cristiano fez é talvez mais valioso do que o que Leo poderia fazer, cujo talento pode ser visto", acrescentou.

Ele fez um balanço mais global: “Tivemos a sorte de desfrutar de dois jogadores espetaculares. Cristiano, se as pessoas não o conhecem, pode parecer arrogante ou egocêntrico. Tenho coisas boas para falar dele, é bem o contrário disso".