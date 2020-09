Casino, golf e Playstation: o que fazem os craques do futebol em seus tempos livres?

Cristiano Ronaldo: Bingo

Os hábitos fora de campo do craque português Cristiano Ronaldo estão bem documentados. Ele gosta de passar férias com sua família, se divertir em lugares paradisíacos, e de ouvir todo o tipo de música. Mas você sabia que o avançado da Juventus é fascinado pelo Bingo? O Bingo é um jogo de sorte em que você tem que preencher um cartão com números aleatórios de acordo com os números sorteados numa roda, um pouco ao estilo de uma tradicional loteria. No final, quem conseguir preencher seu cartão mais rápido tem direito a um prémio, que pode ser um cabaz ou dinheiro. Quando questionado acerca desse estranho hobbie, Cristiano Ronaldo revelou que aquilo que o atrai no jogo é a espera pelo número certo, que pode ser muito emocionante.

James Maddison: Jogar no casino

O jogador inglês James Maddison está se tornando num dos melhores médios britânicos da actualidade. O grande distribuidor de jogo do Leicester City, Maddison é uma peça fundamental do time liderado pelo técnico Brendan Rodgers. Mas quando não está treinando, Maddison adora tentar sua sorte no casino, e o hábito já se revelou problemático para sua carreira. Em pleno período de confinamento social, o internacional por Inglaterra foi "apanhado" fora de horas se divertindo numa casa de jogo, para indignação dos fãs e da população em geral. Desde então, Maddison já pediu desculpa pelo sucedido, e tem provavelmente se dedicado a jogar casino através da Internet.

Petr Cech: Tocar bateria

Hoje ligado à direcção do Chelsea, o guardião da República Checa Petr Cech será para sempre lembrado como um dos grandes mestres das balizas das últimas décadas. Ao serviço do Chelsea, ele venceu várias Premier Leagues, assim como uma Liga dos Campeões. Um profissional de alto gabarito, Cech conseguiu também se tornar num exímio baterista. Ele adora passar seus tempos livres se dedicando ao hobbie da bateria, que parece ser um tique de porteiro. Hélton, guarda-redes brasileiro que representou o FC Porto durante vários anos, também toca bateria e tem uma banda musical com um grupo de amigos.

Gareth Bale: Golf

É seguro dizer que o avançado galês Gareth Bale, que pode estar muito próximo do Tottenham, não tem estado 100% concentrado em seu time nos últimos tempos. No Real Madrid, Gareth Bale é uma espécie de intruso, que já treinou à margem da equipe e que é colocado na porta de saída em casa mercado de transferências. Talvez por isso, Bale desenvolveu uma paixão por outro esporte, que é o golf. Seu amor pelo golf já esteve na origem de algumas controvérsias, mas Bale insiste que o hobbie não interfere de maneira nenhuma com sua prestação dentro do campo.

Ousmane Dembelé: Jogar Playstation

Desde que chegou no Barcelona, o promissor avançado francês Ousmane Dembelé viu sua carreira ser muito afectada por lesões, fracas exibições, e algumas polémicas fora do campo. Uma delas envolveu o hobbie favorito do francês: jogar Playstation. Depois de ter faltado a um treino do Barcelona por alegadamente ter passado uma noite inteira a jogar, Dembelé foi forçado a mudar sua atitude. Num momento em que o técnico holandês Ronald Koeman acabou de chegar na Catalunha, esperemos que Dembelé se possa voltar a focar mais nos treinos e menos em seus videogames favoritos.

Andrey Arshavin: Designer de Moda

Dessa você não estava à espera! Andrey Arshavin, craque da Rússia que ainda é lembrado por sua passagem pelos ingleses do Arsenal, tem um dos mais estranhos e fascinantes hobbies de nossa lista. Apesar de sua atitude de durão dentro do campo, Arshavin tem um lado artístico e gosta de desenhar roupa de mulher. Arshavin gosta tanto de desenhar roupa que ele tirou mesmo um curso universitário em Design de Moda! Arshavin continua sendo lembrado pelos 4 golos que marcou num infame empate a 4 entre o Liverpool e o Arsenal.

Theo Walcott: Livros para crianças

Outro hobbie bem inesperado de nossa lista é o do avançado inglês Theo Walcott. O jogador do Everton, que partilhou balneário com Arshavin durante seus tempos no Arsenal, tem uma colecção de livros de criança publicados no Reino Unido. Seus livros se focam num personagem chamado TJ, que é altamente inspirado no próprio Walcott, e que é um ambicioso jogador de futebol. É o hobbie ideal para um futebolista que, tendo-se estreado na equipa A do Arsenal aos 16 anos, viu parte de sua adolescência lhe passar ao lado.