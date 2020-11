Caso de 'estupro culposo' repercute no mundo do futebol

O Brasil foi pego de surpresa nesta terça-feira (3) com uma sentença do caso de estupro de Mariana Ferrer. A decisão foi de que André de Camargo Aranha cometeu um " estupro culposo", algo nunca antes visto na Justiça brasileira. A comoção acerca do caso chegou foi grande e chegou até no mundo do futebol.

André de Camargo Aranha, empresário muito ligado a jogadores e ao meio do futebol e visto frequentemente na companhia de grandes nomes do esporte, estava sendo julgado sob acusação de ter estuprada Mariana Ferrer, em 2018. O réu foi julgado como inocente com a sentença inédita de "estupro culposo" - termo não previsto na lei brasileira - .

O "ponto final" no caso da jovem causou muita comoção nas redes sociais, principalmente pela sentença e pelas imagens divulgadas pelo The Intercept Brasil, que mostram a promoter sendo humilhada pelo advogado de Aranha. Entre os vários nomes e marcas que se posicionaram a favor de Mariana e contra a decisão judicial, estão clubes e nomes ligados ao futebol.

Logo que a notícia vazou, Richarlison, que tem o costume de se posicionar em casos polêmicos, foi ao seu Twitter com a hashtag que chegou ao topo dos assuntos mais comentados: #JustiçaPorMariFerrer.

Os grandes clubes do Brasil também não ficaram de fora da comoção. O primeiro a ir às redes se manifestar foi o Vasco. Em seguida, Cruzeiro, Corinthians, América-MG, São Paulo, Fortaleza, Flamengo, Atlético-MG, Goiás, Bahia, Sport, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Internacional e Coritiba.