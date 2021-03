Caso encerrado? "Cristiano representa o futuro da Juventus"

A Juventus visitou o Cagliari neste domingo pela Serie A e Fabio Paratici, diretor esportivo da entidade de Turim, falou ao 'Sky Sport' para encerrar os rumores em torno de Cristiano Ronaldo.

"Ele representa o futuro da Juventus. Tenho a certeza disso. É um privilégio ter Cristiano conosco. Gostamos deles e estamos muito felizes por ter este tipo de campeão com a gente", afirmou.

Além disso, Paratici falou do confronto com o Cagliari: “A equipe fez jogos muito bons e jogos não tão bons, como todas as grandes equipes europeias. Por isso não esperamos nada em particular, esperamos fazer um bom jogo e trazer para casa o melhor resultado".

Minutos depois, Cristiano Ronaldo respondeu como ele sabe melhor. Nos primeiros minutos de jogo, ele marcou o primeiro gol para 'Vecchia Signora' com um gol de cabeça e, pouco depois, fez o seu segundo gol. Dessa vez, de pênalti.