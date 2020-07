'Caso spray': Justiça dá razão à Fifa contra empresa brasileira

Em decisão da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a Fifa levou a melhor no caso do uso do spray pelos árbitros. Em comunicado, a maior entidade do futebol reafirma sua posição de não ter agido de forma irregular.

"A Fifa recebe com satisfação esta decisão do tribunal, que rejeita a ação infundada da Spuni e demonstra a imprecisão das recentes declarações que buscaram confundir o público sobre este assunto. Mais uma vez, essa decisão mostra que a Fifa sempre agiu dentro da lei e da boa-fé", afirmou a defesa da Fifa.

A Spuni Comércio de Produtos Esportivos, de Heine Allemagne, chegou a ter uma liminar favorável em 2017 e afirma que recorrerá da decisão judicial.

"Recorreremos da sentença de primeiro grau porque ela é incompatível com as patentes concedidas ao inventor em 44 países para delimitação de barreira e ao uso que a FIFA faz sem respeitar tais patentes e os acordos celebrados com o inventor", manifesta em parte da nota dos advogados Cristiano Zanin Martins e Gustavo Kloh Müller Neves.