Casos de COVID-19 no Genoa podem paralisar a Seria A por 14 dias

O futebol italiano está em risco. O Genoa informou nessa segunda-feira por meio de um comunicado oficial a existência de 14 casos positivos para COVID-19 entre jogadores e comissão técnica.

E aproveitando que durante a próxima semana será uma data FIFA, com a disputa de amistosos e Liga das Nações da UEFA, a Serie A poderia ser paralisada.

De acordo com o diário 'AS', na Itália planejam adiar a competição doméstica durante 14 dias para realizar alterações no protocolo sanitário. A partida entre Genoa e Torino está suspensa.

O Napoli enfrentou os 'rossoblu' no último domingo, e por isso, o compromisso da equipe liderada por Genaro Gattuso nesse final de semana também está em risco.