"Cassano fazia coisas que nem Messi faz"

Cufré não hesitou em destacar a qualidade de Antonio Cassano em sua época no Roma. Ambos coincidiram por duas temporadas, as únicas em que o ex-jogador argentino esteve presente.

"Tenho boas lembranças de Antonio. Se ele tivesse sido um pouco mais profissional, teria sido um dos melhores jogadores do mundo. Ele era um craque. No treinamento ele cruzava de calcanhar. Eu raramente via jogadores como ele", explicou Cufré para a 'Radio FM94.7 Octubre'.

Cufré foi além quando o comparou com o '10' da Argentina e do Barça. "Ele não gostava muito de treinar. Não era muito de beber álcool ou caminhar à noite, mas era difícil para ele treinar. Eu o vi fazer coisas de jogadores de alto nível, que nunca vi nem Messi nem fazer", disse ele.

"Antonio era um jogador extraordinário, que infelizmente não tinha a cabeça de um grande profissional. Ele achava que, sem treinar ou treinar pouco, conseguiria tudo no futebol".

Cufré não apenas falou sobre Cassano, mas também explicou por que Messi não jogou na final da Copa do Mundo de 2006 com a Argentina. "Como José é um cavalheiro, ele nunca disse que Leo estava em situação delicada: ele mal podia correr. Ele não chegou em condições de jogar por causa de sua lesão. Ele poderia ter dito isso porque, no país, todos o matariam, mas ele preferiu não dar desculpas", afirmou.