Cássio vive 2020 com gostinho de 2016 e rara cobrança

Em oito anos como titular do Corinthians, Cássio foi campeão mundial e da Libertadores, bicampeão Brasileiro e tetra paulista, mas ainda assim é um dos mais criticados do atual elenco alvinegro. E não é a primeira vez que isso acontece.

Flertando com a zona do rebaixamento, o Corinthians vive o que talvez seja seu pior momento em anos. Não é só a falta de vitórias, mas sim a de futebol e entrega que incomoda os torcedores. Entre muitos "vilões", um se destaca, o goleiro Cássio.

Após um sequência de falhas que podem custar caro para o Timão - na derrota para o São Paulo e empate com o Botafogo -, além de atuações abaixo do esperado contra Palmeiras e Fluminense, parte da torcida corinthiana já pede que o camisa 12 vá para o banco, dando espaço ao seu reserva, Walter.

Mas, apesar de ser considerado um dos maiores da história do alvinegro, essa história não é novidade para o Gigante. Em 2016, com a moral no alto após uma sequência de títulos, ainda sob comando de Tite, Cássio começou a falhar. Naquele ano, o Corinthians acabou eliminado do Campeonato Paulista e da Libertadores, com parte da culpa recaindo sobre o goleiro, que deixou de ser unanimidade. Assim, Tite decidiu dar uma chance a Walter.

"Eu perdi minha posição por culpa minha, foi erro meu. Vou tentar fazer de tudo para buscá-la de volta, com todo o respeito ao Walter, mas eu quero", contou o goleiro, a Celso Unzelte, sobre uma conversa que teve com Tite após o comunicado de que ele perdera a posição.

A situação de reserva de Cássio, porém, durou pouco. Oito jogos após assumir a titularidade, Walter se lesionou, e o camisa 12 voltou à meta, em uma partida contra o Fluminense. Nesta reestreia, pegou um pênalti cobrado por Cícero e, já sem Tite - que havia aceitado o convite para comandar a seleção brasileira -, recuperou a titularidade.

Desde então, não largou mais o posto. O goleiro, que ao ser mandado para o banco prometeu fazer por merecer a posição, cumpriu o que disse. Com raras falhas, Cássio crescia cada vez mais no conceito da torcida, foi campeão mais quatro vezes - três Paulistas e um Brasileiro - e não balançava na titularidade.

Em 2020, após algumas grandes atuações - contra o Palmeiras, na retomada do futebol pós pandemia, por exemplo -, Cássio começou a falhar. Tomou dois gols de falta - contra São Paulo e Botafogo - que a torcida estranhou, já que não é o tipo de gol que ele costuma falhar. Além disso, o Corinthians, que nos últimos anos teve sua defesa como ponto forte, só não tomou gol em uma das nove partidas que disputou no Brasileiro.

Em um time que não agrada, com a recente demissão de treinador e a falta de vitórias, Cássio foi escolhido como um dos vilões da equipe no campeonato. A torcida está dividida entre as críticas duras e se conter por conta da história do goleiro no Corinthians, porém, nos protestos que aconteceram no desembarque do time em São Paulo, após a derrota para o Fluminense, Cássio foi o principal alvo de xingamentos.

Se em 2016 o Corinthians havia passado por um desmanche após o título brasileiro do ano anterior e tinha o goleiro como pilar da reconstrução, em 2020 o time "só" não agrada, e isso já vem de 2019, e agora "nem Cássio" está salvando, como fez em tantos outros momento ruins do time.