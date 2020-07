Corinthians avança no retorno aos treinos

A intertermporada do Corinthians avança no retorno dos trabalhos e faz neste sábado seu quarto treino com bola no CT Dr. Joaquim Grava.

Nesta sexta-feira, o grupo iniciou as atividades com o tradicional bobinho e outros exercícios de aquecimento antes de um treino em campo reduzido com três minigols de cada lado. As equipes de quatro atletas se revezavam com o objetivo de pontuar com gols.

Os zagueiros Léo Santos e Danilo Avelar, além do atacante Jô, realizaram um trabalho com os fisioterapeutas. Os três não participaram da primeira semana de atividades e fizeram treinamentos físicos.

O coordenador do Centro de Inteligência de Futebol (CIFUT), Pedro Sotero, concedeu entrevista e contou sobre o modo de trabalho. “A gente tem uma equipe com quatro analistas: eu e mais três. E, nesta volta, eu estou vindo ao CT, para acompanhar o trabalho diariamente, enquanto os outros estão trabalhando home office. A gente repassa algumas demandas e eles cumprem as tarefas”, disse Sotero.

“A gente tem as câmeras aqui no CT e eles conseguem controlar de casa, conseguem assistir ao treino online, fazer as gravações”, concluiu.