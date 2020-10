Cássio, Fagner, Jô e mais: ídolos do Corinthians recebem alerta da torcida

Passando por uma fase ruim dentro de campo, o Corinthians foi alvo de protestos da torcida nesta terça-feira (6), e nem mesmo os ídolos do clube ficaram de fora. Cássio, Fagner Jô e Gil tiveram faixas direcionadas a eles com cobranças.

Já são três jogos sem marcar um gol sequer, apenas três vitórias no Campeonato Brasileiro, 35,9% de aproveitamento e na 14ª colocação da tabela, o Corinthians vive um período - em números - pior do que em 2007, ano do rebaixamento e tudo isso sem um treinador efetivado, desde a demissão de Tiago Nunes. Por conta disso, as organizadas convocaram protestos no CT Dr. Joaquim Grava e não deixaram ninguém de fora.

Andrés Sanchez e o atual elenco foram os mais criticados pela torcida, que também questionou sobre o dinheiro da venda do meia Pedrinho, ao Benfica, e entoou gritos de protesto contra o ex-jogador e comentarista Neto.

Entre os atuais atletas do Corinthians, nem mesmo as peças de referência foram deixadas de lado. O goleiro Cássio, multicampeão e muito querido pela torcida corinthiana, teve seu nome em faixas e na voz da torcida que pediu atenção a ele - que teve algumas falhas importantes nos últimos tempos -, dizendo que ele não é maior do que a história do Timão. Gritos tímidos, segundo jornalistas presentes no protesto, também chegaram a pedir que ele deixasse o Corinthians.

Ao lado do goleiro, o zagueiro Gil e o atacante Jô - vistos como excelentes reforços da equipe na temporada - e o lateral Fagner também viram seus nomes em faixas algumas até incluíam Danilo Avelar entre os medalhões: "Ídolo é o c..., eu sou Corinthians, o resto é mercenário".

Outro jogador em baixa que foi muito criticado foi o meia Luan, contratação de peso para a temporada, que ainda não entregou o que é esperado dele.

A torcida também relembrou o episódio do aeroporto, onde os jogadores foram ameaçados após uma derrota para o Fluminense. A mensagem era de que a única ameaça atual é o rebaixamento do Timão e um grito dando a entender que a torcida tem o direito de cobrar: "sou torcedor e pago o seu salário".

Com a aproximação da eleições presidenciais no clube. o tema também foi bastante abordado, além dos clássicos pedidos de raça, entrega e vontade, enquanto o time foi chamado de covarde.

O próximo compromisso do Corinthians e na quarta-feira (7), contra o Santos, na Arena Corinthians. Com algumas baixas por conta das convocações das seleções sul-americanas para as Eliminatórias da Copa do Mundo, o Timão chega para o clássico ameaçado dentro e fora de campo.