Cássio iguala Rivellino com 474 jogos pelo Corinthians

Revelado pelo Grêmio como uma grande promessa da Seleção Brasileira Sub-20, Cássio deixou o tricolor gaúcho para atuar pelo PSV na temporada 2008-09. O goleiro teve um período de empréstimo no Sparta Rotterdam antes de retornar ao time dos Países Baixos.

Após a passagem pelo futebol europeu, o jogador voltou ao Brasil para iniciar uma longa história no Corinthians, chegando em 2011 para estrear em 2012. Hoje, com 33 anos, soma convocações na seleção principal, tem a admiração da torcida alvinegra e está perto de quebrar um recorde.

O clássico deste domingo pelo São Paulo foi sua 474ª partida vestindo a camisa do Timão, mesma quantidade de Rivellino. O ídolo do século passado atuou entre 1965 e 1974 e é o nono jogador que mais vestiu a camisa do clube.

Pelo Corinthians, Cássio ganhou a Libertadores e o Mundial de 2012, a Recopa Sul-Americana em 2013, os Brasileiros de 2015 e 2017, e o Paulistão em 2013, 2017, 2018 e 2019.

Com 805 partidas, Wladimir é o dono do recorde no Timão. O ex-lateral-esquerdo atuou entre 1972 e 1985 e depois em 1987. Dentre os goleiros, Cássio é o segundo da lista, ficando atrás apenas de Ronaldo Giovanelli, que tem 602 jogos disputados entre 1988 e 1998.

