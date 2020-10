Copa do Brasil: as prováveis escalações de Corinthians e América-MG

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o América-MG em partida que representa a chance de se reerguer na temporada. É o início de uma nova competição após fracassos no Paulista e na Libertadores, além do mal início no Brasileirão.

A bola vai começar a rolar no gramado da Neo Química Arena a partir das 21h30 (horário de Brasília). Vagner Mancini não poderá contar com vários atletas para o jogo das oitavas de final.

Fábio Santos, Otero nem Gustavo Silva, pois o trio já atuou nesta Copa do Brasil com outros clubes. Mantuan, com a seleção brasileira sub-20, e Danilo Avelar, lesionado, também estão fora do jogo.

Gabriel Pereira e Raul Gustavo seguem no departamento médico, assim como Jô, que continua trabalhando separadamente para tratar sua contratura muscular na panturrilha direita e não poderá entrar em campo. O lateral-esquerdo Lucas Piton, por sua vez, se recuperou de lesão e está disponível para o técnico.

Não será um desafio fácil. O time treinado por Lisca faz ótima campanha na Série B e ocupa a segunda colocação da tabela. O zagueiro Eduardo Bauermann segue se recuperando após cirurgia no menisco do joelho esquerdo e será desfalque para a equipe mineira.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Marllon, Lucas Piton, Xavier, Ederson, Ramiro, Mateus Vital, Cazares e Boselli.

América-MG: Matheus Cavichioli, Diego Ferreira, Messias, Anderson Jesus e João Paulo (Sávio); Zé Ricardo, Geovane (Alê), Juninho e Felipe Azevedo; Léo Passos (Rodolfo) e Ademir