No último dia 12/08, o Corinthians visitou o Atlético-MG e acabou perdendo por 3 a 2 depois de começar na frente com um gol de Jô já aos 12 minutos.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com Cassio, o goleiro do Timão, onde ele comenta o primeiro gol sofrido da partida, marcado por Hyoran: "só vi quando a bola tava em cima de mim".