VÍDEO: Cássio, uma lenda do Corinthians

Revelado pelo Grêmio como uma grande promessa da Seleção Brasileira Sub-20, Cássio deixou o tricolor gaúcho para atuar pelo PSV na temporada 2008-09. O goleiro teve um período de empréstimo no Sparta Rotterdam antes de retornar ao time dos Países Baixos.

Após a passagem pelo futebol europeu, o jogador voltou ao Brasil para iniciar uma longa história no Corinthians, que começou em 2012. Hoje, com 33 anos, soma convocações na seleção principal e tem a admiração da torcida alvinegra.

Confira no vídeo acima imagens da trajetória do dono da camisa número 1 nesses nove anos defendendo o Corinthians. Em 2021, ele atingiu o número de 500 partidas e, somado aos outros sete títulos, é um dos maiores do Parque São Jorge.