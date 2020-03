'Catalunya Radio': Setién não tem a confiança do vestiário

As sequelas de um 'Clássico' sempre são intensas. Os problemas do Barça, mas além do 2 a 0, vão surgindo e acabam criando um clima tenso. O último epísodio, segundo a 'Catalunya Radio', diz respeito a falta de confiança do grupo no trabalho de Setién.

De acordo com o programa 'El Club de la Mitjanit', parte do vestiário perdeu a confiança no comandante. Inclusive, o enxergam como alguém que não está a altura de um clube como o Barcelona.

A citada fonte ainda fez alusão a brincadeiras durante os treinamentos que deixariam o treinador em situações incômodas quando comanda as sessões ou relativas as ausências de alguns dos seus auxiliares.

As críticas não seriam exclusivas ao treinador, mas também a decisão da diretoria de demitir Ernesto Valverde após a eliminação na Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid.