Cavadinhas à la Loco Abreu: classe, 'deboche' e displicência

Quando o assunto é bater um pênalti de cavadinha, é impossível não lembrar de Loco Abreu. Há exatos dez anos, o atacante uruguaio deu o título carioca ao Botafogo com uma cobrança que deixa saudades em todos os torcedores do clube de General Severiano.

Mas não é só Loco que arrisca na hora da penalidade. Muitos outros craques já surpreenderam os goleiros em momentos que entraram para a história e garantiram títulos ou classificações importantes. Nada mais lindo do que ver o goleiro no chão enquanto a bola caminha vagarosamente até as redes.

Porém, nem sempre a estratégia funciona. E quando dá errado, os goleiros costumam defender com facilidade e ainda tirar aquela onda com os batedores.

Cavadinha nota 10

Como não lembrar da cavadinha de Zidane em plena final de Copa do Mundo e ainda por cima diante de Buffon. O craque francês mostrou todo seu "nervosismo" e tirou com categoria do goleiro. A bola ainda tocou no travessão, quicou dentro do gol e saiu novamente da meta, para deixar qualquer um à beira de um ataque. Mas o árbitro acertou e deu o gol para a França.

No entanto, a cobrança não foi suficiente para garantir o título. Na prorrogação Zidane foi expulso, após a histórica cabeçada em Materazzi, e a Itália saiu campeã mundial de 2006.

E por falar em cobrança com muita categoria, temos a de Pirlo, nas quartas de final da Eurocopa de 2012, contra a Inglaterra. O toque sútil foi suficiente para matar o goleiro e fazer a bola morrer no fundo das redes. O pênalti muito bem batido deu a classificação à Azzurra.

E mais uma cavadinha envolvendo a seleção da Itália. Em 2000, a semifinal da Eurocopa, contra a Holanda, terminou empatada e foi para os pênaltis. O goleiro holandês era o lendário Van der Sar, mas ele não foi páreo para Totti.

O italiano pegou a bola e mostrou que não sentiu a pressão, cobrando com muita categoria. E novamente a Itália levou a melhor nas penalidades e conquistou a vaga para a final.

E para terminar, o rei das cavadinhas também deu as caras na Copa do Mundo de 2010. Em um dos jogos mais incríveis da competição, o Uruguai conseguiu levar a partida contra Gana para as penalidades.

A última cobrança ficou para ele, e o Loco não decepcionou. Cavadinha certeira e vaga nas semifinais garantida.

Errooooou

Todos se lembram daquele histórico Santos e Flamengo pelo Brasileirão de 2011, com Neymar de um lado e Ronaldinho Gaúcho de outro. Mas quem ficou marcado por um pênalti perdido foi Elano.

Após bela jogada de Neymar, o árbitro da partida marcou a penalidade para o Santos. Elano pegou a bola e soltou a cavadinha, mas Felipe, goleiro dos cariocas, ficou parado no meio do gol, matou no peito e ainda saiu fazendo embaixadinhas.

A torcida caiu em cima de Elano, ainda mais depois que o Flamengo virou o jogo e saiu com a vitória.

Quem ficou ainda mais marcado por sua cavadinha foi Alexandre Pato. A partida entre Corinthians e Grêmio valia vaga na semifinal da Copa do Brasil de 2013 e foi para as penalidades.

A última cobrança ficou com Pato, frente a frente com o goleiro Dida - os dois foram companheiros no Milan. O atacante ex-Internacional tentou cavar mas bateu muito mal na bola. Dida não teve nenhuma dificuldade e defendeu, garantindo a classificação do tricolor. A Fiel não perdoou e o jogador acabou deixando o Corinthians após pouco tempo.

E por fim, Neymar, que já fez gol de cavadinha, mas também já perdeu. Ainda pelo Santos, na final da Copa do Brasil de 2010, contra o Vitória, o craque fez boa jogada e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, o goleiro não caiu na dele e fez a fácil defesa.

Mas o lance não teve influência no resultado final. Os meninos da vila terminaram conquistando o título da competição.