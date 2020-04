Cavani, a primeira possível grande contratação do novo Newcastle

Apesar dos obstáculos que várias organizações e empresas estão tentando colocar à venda para Newcastle, parece que a equipe mudará de dono em breve.

Eles passarão a ser um dos times mais ricos da Inglaterra e começarão a contratar jogadores de peso para restaurar a grandeza do clube.

Segundo a ESPN, uma assinatura que se encaixaria muito bem na política de transferências dos novos proprietários seria Edinson Cavani.

O uruguaio sairia de graça do PSG e o Newcastle poderia tentá-lo com a oportunidade de estrear na Premier League e com um contrato suculento.

Os novos proprietários, de origem árabe, deverão contribuir com um capital de cerca de 300 milhões de euros para melhorar a equipe.