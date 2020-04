Cavani muda de ideia e pode seguir no PSG

Depois de ter estado muito próximo do Atlético de Madrid e sua saída ser considerada como certa do PSG, Edinson Cavani viu o seu nome ser especulado nos clubes brasileiros, mas parece que o seu destino final será mesmo a permanência no Parc des Princes.

De acordo com o jornal L’Équipe, o jogador, que conta com o apoio dos torcedores e do técnico Thomas Tuchel, mudou de ideia e aguarda uma proposta do clube parisiense.

Com contrato até junho, Cavani chegou ao PSG em 2013 e, desde então, é um dos principais nomes do clube.

Além do Atlético de Madrid, o Manchester United também estaria entrando na briga pelo atacante, enquanto a Internazionale corre por fora aguardando um desfecho da negociação de Lautaro Martínez com o Barcelona.