Cavani de volta ao Napoli? Contrato do uruguaio com PSG está no fim

O Napoli pode ganhar um reforço bem conhecido por sua torcida na próxima temporada. Enquanto as conversas pela renovação de Milik estão emperradas e o polonês tem chances reais de deixar a equipe, os italianos preparam uma oferta para tirar Edinson Cavani do PSG.

Além do uruguaio, o atacante Ciro Immobile também interessa, mas, sem nenhuma dúvida, o retorno de Cavani teria mais impacto em Nápoles. Porém, sua situação é complicada.

O jogador está em fim de contrato com o PSG e tem seu futuro especulado de diversas maneiras. Na última janela de transferências, o Atlético de Madrid apareceu como o grande favorito para levar o centroavante, mas o negócio não avançou. Agora, o Boca Juniors também demonstra grande interesse em contar com o camisa 9 do PSG. Mas além disso, a renovação do uruguaio com o Paris não está descartada, mesmo sendo improvável.

Então, com tanto cenários possíveis, o Nápoli prepara uma grande oferta para convencer o jogador. Segundo o 'Tuttosport', os italianos pretendem oferecer sete milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões na cotação atual) pelo passe do atacante, mais outros sete milhões de euros líquidos anuais como salário, em um contrato de três temporadas.

Levando em consideração que o centroavante já tem 33 anos, um bom contrato garantido até os 36 anos pode pesar para a escolha do uruguaio.

Cabe destacar que Cavani jogou no Napoli por três temporadas, entre 2010 e 2013, e deixou o clube italiano justamente para se transferir ao PSG, por 55 milhões de euros. Com a camisa napolitana, o atacante marcou 104 gols em 138 jogos, números que certamente deixam saudade em qualquer torcedor.