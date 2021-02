Cavani e Mata, continuidades questionadas no United

Veteranos com muitas batalhas no currículo, Edinson Cavani e Juan Mata dividiram vestiário no Manchester United por alguns meses combinando a experiência com o talento jovem de vários de seus jogadores.

Apesar disso, os próximos meses parecem ser de agitação em um vestiário de Old Trafford que será o protagonista durante o próximo mercado de verão com várias saídas e chegadas. E a tudo isso se soma a incerteza com os dois jogadores citados.

Segundo o 'Manchester Evening News', a equipa inglesa está avaliando nesta fase da temporada a possibilidade de prorrogar os contratos de ambos os jogadores, que estarão livres no final da campanha 2020-21.

No início, a lógica dita que ambos os jogadores tenham moral suficiente para continuar com os 'red devils', apesar de terem 33 (Cavani) e 32 (Mata) primaveras vividas em suas costas,

O uruguaio, em seu primeiro ano no Old Trafford, vem fazendo números estelares para ganhar a continuidade (tem sete gols e duas assistências em apenas 1.147 minutos) enquanto Mata, apesar de não ter muitos minutos, é um símbolo do clube, ao qual chegou na temporada 2013-14.