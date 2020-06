Cavani e Meunier se recusam a jogar a Champions pelo PSG

O fim do ciclo de Edinson Cavani e Thomas Meunier no Parque de los Príncipes já tem data para acontecer, em menos de duas semanas, no dia 1º de julho.

De acordo com a 'RMC Sport', os jogadores e o clube não chegaram a um acordo sobre a prorrogação dos contratos para além do dia 30 de junho, assim, eles não estarão em campo pela Champions.

Segundo o diário 'Marca', esses meses de paralisação levaram Cavani a concluir que é o momento de encerrar essa etapa e focar em novos projetos.

Assim, no dia 22 de junho, quando está previsto para que o time de Tuchel se reapresente para se preparar para a Champions, o belga e o uruguaio não estarão presentes.

Cavani chegou ao PSG no verão de 2013. Desde então, marcou 200 gols em 301 jogos e se transformou no maior artilheiro da história do clube. Já Meunier disputou 128 jogos desde que chegou na temporada 16-17.