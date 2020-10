Cavani é o novo reforço do Manchester United

O futuro de Cavani está definido. Como já se esperava nos últimos dias, o atacante uruguaio jogará pelo Manchester United. O clube inglês confirmou oficialmente sua chegada nesta segunda-feira, com contrato de uma temporada, que poderá ser prolongado por mais uma.

Livre no mercado desde sua saída do PSG, em 30 de junho, o atacante era um dos nomes mais citados nesta janela de transferências e foi especulado em vários times do Brasil e da Europa, onde desejava seguir atuando.

Pelo PSG, Cavani atuou durante sete temporadas e se tornou o maior goleador da história do clube, com 200 gols marcados em 301 partidas oficiais disputadas.

Aos 33 anos, ele assina com sua quarta equipe. Além do PSG, ele também tem currículo com passagens por Palermo e Napoli.