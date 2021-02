Cavani está disposto a renovar com o Manchester United

O impacto de Cavani no Manchester United e em um campeonato tão difícil como a Premier League parece ter sido satisfatório para o atacante uruguaio.

O centroavante deixou o PSG no fim da temporada passada, livre após não renovar, e assinou por uma campanha com os ingleses. Alguns viram como um último ano na elite antes de partir para um campeonato mais propício para alguém de sua idade.

Agora, enquanto há especulações sobre a possibilidade de ser transferido para o Boca Juniors de Riquelme, a imprensa britânica afirma que o uruguaio quer renovar.

De acordo com 'The Telegraph', Cavani estaria disposto a prolongar seu contrato por mais uma temporada com o Manchester United, embora no momento não esteja claro se o clube contempla isso.

Aos 34 anos, Cavani participou de 24 partidas pelo United nesta temporada, foi titular em metade delas e marcou sete gols nos 1.237 minutos que disputou. Seu valor de mercado é estimado em pouco mais de cinco milhões de euros.